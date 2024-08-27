Aliyev'in eski koruması Kuşadası'nda ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aliyev'in eski koruması Kuşadası'nda ölü bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eski koruması, Kuşadası'nda bir otel odasında ölü bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını yapan Mahir Mammadov (50), kaldığı otel odasında ölü bulundu. Mammadov'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Saat 13.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Azerbaycan vatandaşı 50 yaşındaki Mahir Mammadov, eşi Kemale Mammadov ve oğlu ile birlikte 3 gün önce tatil için Kuşadası'na geldi. Mammadov ve ailesi bu sabah kahvaltı yaptıktan sonra dinlenmek için odaya çıktı.

aw275652-03.jpg

Bir süre sonra dolaşmak için kent merkezine giden anne Kemale Mammadov ve oğlu, döndüklerinde Mahir Mammadov'u yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Mahir Mammadov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını da yapan Mahir Mammadov'un kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Torreira sahaya adım atar atmaz onun yanına koştu. Büyük aşkın fotoğrafı ortaya çıktı Spor
Torreira sahaya adım atar atmaz onun yanına koştu. Büyük aşkın fotoğrafı ortaya çıktı
Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Ekonomi
Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek
Süper Kupa'da Şampiyon Yalıkavak Spor
Süper Kupa'da Şampiyon Yalıkavak
Tekstil devi iflasın pençesinde. 28 yıllık hikaye sona eriyor Ekonomi
Tekstil devi iflasın pençesinde. 28 yıllık hikaye sona eriyor
Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu. Ton başına 19 bin lira ödeme yapılacak Ekonomi
Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu. Ton başına 19 bin lira ödeme yapılacak
Tarlanız araziniz satışa çıkarılmış olabilir. Hemen kontrol edin Ekonomi
Tarlanız araziniz satışa çıkarılmış olabilir. Hemen kontrol edin
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu Gündem
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu