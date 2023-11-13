Alkışlamayanın hapse girdiği ülke. Şapka değiştirince daha çılgınca alkışladılar

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yaptıklarıyla ve söyledikleriyle gündemden düşmüyor. Özellikle ülkesinde uyguladığı katı kurallarla tanınan ve zaman zaman diğer ülkelere karşı sert çıkışlarda bulunan Kore lideri bu kez de şapka değiştirdikten sonra alkışlanmasıyla gündeme geldi. Katı kurallarıyla bilinen Kim’in alkışlanmadığı takdirde insanların hapse girme veya idam cezasıyla karşı karşıya kalma riski bulunuyor.

Katıldığı bir törende keyifli görüntüler veren Kim Jong Un, arkasındaki askerler tarafından alkışlanırken, başında bulunan şapkayı değiştirmesi bile daha da çılgınca alkışlanmasına neden oldu.

Sosyal medyada defalarca paylaşılan görüntüler viral olurken, ‘arkadaki askerler alkışlamasalar hapse girerler’ yorumları yapıldı.

Yapılan bu yorumların doğruluğu ise Kuzey Kore’de yasak olan ve yalnızca baskıcı yönetim anlayışıyla yönetilen ülkelerde görülen yasakların uygulandığı kurallara bakıldığında anlaşılıyor.

Hükümet hakkında konuşmak, saçı istediği gibi şekillendirmek, meslek seçmek, telefonla konuşmak, kot pantolon giymek, yurt dışına çıkmak, internet kullanmak gibi yasaklar ise bunlardan yalnızca bazıları.

HÜKÜMET HAKKINDA KONUŞMAK YASAK

Hükümeti eleştirmek Kuzey Kore'de ağır cezalara neden oluyor. Kim Jong-un'un yönetimi altında yaşayan tüm Kuzey Koreliler kendisine, ailesine ve devlete sadakat ve itaat yemini ediyor.

Lideri tehdit eden, hakaret edenler idam ediliyor. Bu durumun ziyaretçiler için de geçerli olduğu biliniyor.

Amerikalı öğrenci Otto Warmbier, rehberli bir tur grubunun parçası olarak Kuzey Kore'den ayrılmayı beklerken Pyongyang Uluslararası Havaalanı'nda bu sebepten dolayı tutuklandı.

Kuzey Kore bugün dünyanın en izole ve gizli ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

SAÇINIZI İSTEDİĞİNİZ GİBİ ŞEKİLLENDİREMEZSİNİZ

Kuzey Kore’de ilginç yasaklardan bir tanesi de saç şekillendirmeyle ilgili. Ülkede yaşayanlar kendi isteklerine göre saçlarını şekillendiremiyorlar. Ülke genelinde seçim yapılabilecek 28 saç modeli bulunuyor ve bunun dışına çıkılamıyor. Evli kadınların daha kısa saçları olması gerektiğine dair bir kural bulunurken, erkeklerin saçlarını ise 5 cm'den fazla uzatmalarına izin verilmiyor. Saç boyası da yasaklar arasında.

MESLEK SEÇİMİ YASAK

Kuzey Kore’de liseyi bitiren tüm vatandaşların orduya katılması gerekiyor. Erkekler 10 yıl, kadınlar ise 23 yaşına kadar askerde kalıyor. Ordudan sonra onlara hayatlarında idame ettirecekleri iş de devlet tarafından veriliyor. Kendi seçim hakları ya da istekte bulunma hakları yok.

Tüm çalışanların haftada 48 saat çalışması ve sadece pazar günleri izinli olması gerekiyor. 2016'da yeni düzen nedeniyle halk 70 gün üst üste çalışmak zorunda kalmıştı.

TELEFONLA KONUŞMAK YASAK

Uluslararası bir telefon görüşmesi yapmak Kuzey Kore'de öldürülmenize sebep olabilir. Güney Pyongan eyaletindeki bir Kuzey Koreli fabrika şefi, Ekim 2007'de 150 bin seyircinin önündeki bir stadyumda bu sebeple idam edildi. Suçu sadece başka ülkelerden insanlarla telefon görüşmeleri yapmaktı. Kalabalıklar stadyumdan çıkarken bir izdiham meydana geldi ve 6 kişi daha öldü.

KOT PANTOLON GİYEMEZSİNİZ

Kuzey Kore'de kot pantolon giyemezsiniz. Kot pantolon batı medeniyetine benzememeleri için yasaklanan kıyafetlerden sadece biri. Bu moda kuralını çiğnemenin sonucu ise mahkemeye çıkmak ve suçlarını yazılı olarak itiraf etmekten geçiyor.

YURT DIŞINA ÇIKMAK YASAK

Kuzey Kore’de en sert yasaklardan bir tanesi de yurt dışına çıkış yasağı. Herhangi bir seyahat etme zorunluluğu oluşması durumunda ise bunu hükümetin onaylaması gerekiyor.

Şimdiye dek bunu başaran çok az kişi oldu ve birçoğu ülkeden kaçmaya çalışırken hayatlarını kaybetti. Dışarı çıkmayı başaran birkaç kişi ise onları ülke dışına kaçırması için rüşvet verdiklerini söylüyor. Yakalanırlarsa, onlar ve onlarla birlikte tüm aileleri hapse gönderilebilir, hatta öldürülebilirler.

İNTERNET YASAK

Teknoloji çağında Kuzey Korelilerin internet kullanmaları yasaklanmış durumda. Hükümetin internet üzerinde sıkı kontrolleri var ve yalnızca birkaç hükümet görevlisi ile birkaç bilim insanının buna erişmesine izin veriliyor. Diğer herkes için hükümet, kullanımı kontrol ediyor ve Kwangmyong adında devlet tarafından işletilen bir ağa sahipler.

AMCASINI İDAM ETTİRMİŞTİ

Kuzey Kore lideri, yaklaşık 10 yıl önce amcasını ve amcasının Küba ile Malezya büyükelçileri olarak görev yapan çocukları ve akrabaları dahil bütün ailesini idam ettirdi.

Kim, amcasını ihanet dolayısıyla idam ettiğini duyururken,O'nu “köpekten aşağı” “insan müsveddesi” olarak nitelemişti.

KENDİSİNİ ELEŞTİREN BİRİ BAKAN 15 KİŞİYİ KURŞUNA DİZDİRDİ

Geçtiğimiz yıllarda, Güney Kore istihbaratına göre, 15 kişiden bir bölümü "Kuzey Kore liderinin politikalarını eleştirdiği gerekçesiyle" idam edildi.

15 kişinin de kurşuna dizildikleri bildiriliyor.

EĞİTİM BAKANINI 'SKANDAL' GEREKÇEYLE İDAM ETTİRDİ

Kim Jong Un yine skandal bir sebeple bir bakanını idam ettirdi. Kim, Eğitim Bakanı'nı 'yeterli görüntülü arama gerçekleştirmediği' için idam etti. Kuzey Kore rejiminin ilkelerini uygulamada da başarısız bulunan Eğitim Bakanı görüntülü arama suçu dışında ayrıca bakanlığın iş yükünden de şikayetçi olmuştu.