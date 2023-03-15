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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nden müthiş fark

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını ezdi geçti

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 06:53
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Alkışlar ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nden müthiş fark
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini 84-56 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ofer Manheim (İsrail), Gintaras Maciulis (Litvanya ), Suzana Vujicic (Karadağ)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Cornelius 11, Williams 8, Gray 10, Hayes 19, Crvendakic 15, Sinem Ataş 3, Gökşen Fitik 6, Esra Ural Topuz 2, Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Dubljevic 8, Hollingsworth 2,

Tango Bourges Basket: Yvonne Anderson 12, Steinberga 2, Guapo 6, Godin 6, Duchet 7, Astier 6, Miyem 10, Kayla Alexander 7, Michel

1. Periyot: 15-15

Devre: 42-34

3. Periyot: 58-46

 

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