Alkol denetiminden kaçmak istedi, aracını polisin üzerine sürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alkol uygulaması esnasında trafik polisinin üzerine araç süren şüpheli şahıs, yapılan çalışma sonucu kıskıvrak yakalandı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

KAYNAK: DHA
Alkol denetiminden kaçmak istedi, aracını polisin üzerine sürdü

Olay, Marmaris ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik ekipleri, alkol uygulaması yaptıkları esnada şüpheli bir aracı durdurmak istedi. polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, o sırada yanına gelen polis memuru M.İ.'nin üzerine aracını sürerek kaçmaya çalıştı.

Yaşanan olayın ardından şüpheli şahsın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, aracın plakası ve sürücüsüne ulaştı. 38 yaşındaki M.K. olduğu tespit edilen sürücü, sabah saatlerinde, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli M.K. ifadesinde panik yaparak uygulamadan kaçtığını ve pişman olduğunu söyledi. Yakalan şüpheli hakkında trafik yönünden gerekli cezai işlemler uygulanırken, konu ile ilgili adli süreç başlatıldı.
Şüpheli M.K.'nın polisin üzerine araç sürdüğü anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun aracın önüne geçerek durdurmaya çalışması ve şüpheli M.K.'nın polis memuru üzerine sürerek olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

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