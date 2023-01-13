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Alkol fiyatları uçtu etile talep patladı. Polisten şok baskın

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından takip edilen bir araç içerisinden 1,1 ton kaçak etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 15:08
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Alkol fiyatları uçtu etile talep patladı. Polisten şok baskın

Alkol fiyatları uçtu etile talep patladı. Polisten şok baskın
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İHA'nın haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve vatandaşlara satışa sunan kaçak alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. 

Ekipler, bu çerçevede takip edilen bir aracın Bornova ilçesinde olduğunu belirledi. Harekete geçen ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, araç içerisinden 1,1 ton kaçak etil alkol ele geçirilerek, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü; insan sağlığına ciddi zararları olan, sağlıksız ortamlarda üretilerek depolanıp satışa sunulan yasa dışı etil alkol ticareti ile mücadelenin vatandaşların da desteği ile devam edeceğini duyurdu.

 

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Sokrates
13.01.2023 16:13
Alkollü içkiler İNANILMAZ pahalı. Etil alkol satışı serbest bırakılmalı. Alkol iman edenlere öbür dünyada verilecek ÖDÜLLERDEN biri. Nerede mi yazıyor? Muhammed Suresi 15. ayette.  
 
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