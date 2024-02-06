Alkol ve sigara kullananlar dikkat

Hatice Özen
Alkol ve sigara kullananlar dikkat
Çay ve sigarayı birlikte tüketenler ölümle tanışıyor, yüz binleri öldürdü öldürmeye devam ediyor...

Sıcak ya da çok sıcak çay içmek ve özellikle de sigara ya da alkol kullanan kişilerde de bu ölüm oranları hat safhada. Çayı bu şekillerde tüketmenin bedeli ileriki yıllarda ölüm oluyor. Zira bu şekilde tüketmek yemek borusu kanserine yol açıyor...

Yemek borusu kanseri ölümcül bir hastalık ve dünyada en sık görülen kanser türleri arasında 8’nci sırada ve her yıl 400 bine yakın insanın ölümüne neden oluyor.

Uzmanlar kesinlikle dikkat edilmesini isterken yemek borusu kanserinin belirtilerini şöyle açıklıyor.

YEMEK BORUSU KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Yemek borusu kanseri, yemek borusunda gelişen kötü huylu tümörleri anlatmak için kullanılıyor.

Yemek borusu kanseri belirtilerinden en sık görülenler arasında yutma güçlüğü, besinlerin ağıza geri gelmesi, reflü, kilo kaybı ve geçmeyen öksürük.

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