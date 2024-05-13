'Alkol yok ki baba' diyen sürücü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı

Kaynak: İHA
'Alkol yok ki baba' diyen sürücü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı
Aksaray’da trafik denetimi esnasında “Alkol yok baba” diyen şahsın 2.37 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. 32 bin 393 TL ceza aldı.

Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinile bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri TOKİ’den şehir merkezi istikametine seyreden 51 KL 884 plakalı otomobili durdurarak denetimlerde bulundu.

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Tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelendikleri 30 yaşındaki F.M. isimli sürücüye alkol testi yapan polis ekipleri sürücünün hem 2.37 promil alkollü olduğunu hem de ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Alkol muayenesinden sonra gazetecilerin “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna “Alkol yok ki baba” diye cevap veren F.M.'ye 2.37 promil alkollü çıktığı hatırlatılınca bu kez de “1 tane bira içtim abi” yanıtını verdi.

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Daha sonra “Ben özür dilerim” diyen sürücü bu kez de ailesiyle sıkıntısı olduğunu iddia ederek, polis ekiplerinden aracın bağlanmamasını talep etti. Tüm bahanelerine rağmen cezadan kurtulamayan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL ceza kesilirken, ehliyetsiz ve alkollü şahsa araç teslim ettiği için de araç ruhsat sahibine de 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 32 bin 393 TL para cezası verildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araç ise ruhsat sahibine teslim edildi.

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