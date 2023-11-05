Alkollü araç kullanan siyasetçiden ilginç savunma

Mynet’ten alınan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Temsilciler Meclisi Üyesi Wendy Carrillo Los Angeles'ta park halindeki bir araca çarptı.

Alkollü araç kullanma şüphesiyle tutuklanan Carrillo polise verdiği ifadesinde hapşırdığını ve aracının kontrolünü kaybettiğini iddia etti.

Kaliforniya'nın 52. Meclis Bölgesini temsil eden ve belediye meclisi üyeliği için Kevin de Leon'a karşı yarışan Wendy Carrillo, Los Angeles'ta park halindeki iki araca çarptı.

Montecito Heights mahallesinde park halindeki araçlara ilişkin kaza ihbarı alan polisler olay yerine geldiklerinde Carrillo'nun aracının hava yastıklarının açıldığını gördü ve görgü tanıkları şiddetli bir patlama sesi duyduklarını dile getirdi.

SAVUNMASI HAYRET ETTİRDİ

Kazada kimsenin yaralanmadığı belirtilirken ismi açıklanmayan bir tanık, "Sesi duyar duymaz yanına gittik. Arabadan inip bizimle konuşmaya başlar başlamaz, uzman olmayan biri olarak benim için sarhoş olduğu çok açıktı. Alkol kokusunu alabiliyorduk ve konuşmasını geveleyerek yapıyordu" dedi.

LA Times'a konuşan LAPD Kaptanı Kelly Muniz'e göre, daha sonra Carrillo'nun kanında yasal sınırın iki katından fazla alkol tespit edildi. Polislere verdiği ifadesinde Carrillo kaza anında hapşırdığı için aracının kontrolü kaybettiğini söyledi.

Los Angeles İlçe Şerif Ofisi'ndeki hapishane kayıtlarına göre, sabah saat 4'ten hemen sonra Los Angeles İlçe Hapishanesine gönderildi ve Cuma günü saat 13.00'ten hemen sonra kefaletsiz serbest bırakıldı. Tutuklanmasının ardından yayınlanan bir açıklamada Carrillo özür diledi.