Alkollü araç kullandı 6 ay ehliyetine el konuldu. Polise 'Esnafım madara olurum şimdi ne yapacağız?' diye sordu

Aksaray'da, gece yarısında gerçekleşen bir trafik denetimi sırasında, bir sürücünün alkollü araç kullanımı nedeniyle yaşadığı olay, halk arasında konuşulan konular arasına girdi.

Kurtuluş Mahallesi’nde, deneyimli emniyet güçlerinin dikkatli gözleri, şüpheli hareketler sergileyen bir sürücüyü yakın markaja aldı.

Trafik ekipleri, bir aracı durdurarak, 40 yaşındaki sürücü T.G.'nin ehliyet ve ruhsat kontrolünü gerçekleştirdi.

"SADECE BİRA İÇTİM" DEDİ

Sürücünün tedirgin tavırları, polisleri alkol testi yapmaya yönlendirdi. “Sadece bir bira içtim” diyerek durumu hafife alan sürücü, alkolmetreye üflediğinde 1.02 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Bu durum, sürücünün geceyi nezarethanede geçirmesine ve ciddi bir para cezası ile karşı karşıya kalmasına sebep oldu.

Polis memurları, sürücüye ehliyetine altı ay süreyle el konulduğunu ve bu süre zarfında araç kullanmaması gerektiğini bildirdi. Sürücü, “Ben esnafım, işlerimi nasıl yürüteceğim?” diye sordu. Ancak yasalar karşısında esneklik gösterilemeyeceğinin altını çizen polis, sürücüye 6 bin 439 TL para cezası uyguladı ve ehliyetine el koydu.

Sürücünün aracı, bir yakınına teslim edilirken, kendisi ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Bu olay, toplumda alkolün direksiyon başında kullanımının tehlikelerine dair farkındalığı artırırken, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirmiş oldu.