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Alkollü arkadaşına ceza yağdı, o ise polislere mini bir konser verdi

Bursa’da 1.14 promil alkollü sürücünün aracı trafikten men edilip ehliyetine 6 ay el konuldu. Alkollü sürücünün arkadaşı ise alkolün de verdiği etkiyle polislere mini bir konser verdi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 15:49
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Alkollü arkadaşına ceza yağdı, o ise polislere mini bir konser verdi

Alkollü arkadaşına ceza yağdı, o ise polislere mini bir konser verdi
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Bursa Osmangazi ilçesinde uygulama noktası kuran trafik polislerini gören sürücü, yanında bulunan arkadaşıyla kaçmak isterken başka bir uygulama noktasına takıldı. Alkol testi yapan ekipler sürücünün 1.14 promil alkollü olduğunu gördü. Bunun üzerine aracı bağlanan sürücünün arkadaşı, Şafak Sezer ve Azer Bülbül'e benzer duruşuyla trafik polislerine “ Seni sevdim, bir gül gibi”, “Kör kurşun” parçalarını söyleyip mini konser verdi. Polisleri sesiyle tebessüm ettiren kişinin o renkli anları kameraya saniye saniye yansıdı.

“MEŞHUR OLURSAM SANA ARABA ALIRIM"

Herkesi şoke eden sürücünün arkadaşı Mehmet D. , kendisini çeken basın mensubuna “Meşhur olursam sana uno araba alacağım” dedi.
Öte yandan, alkollü yakalanan sürücünün 6 ay ehliyetine el konuldu ve 1823 lira ceza kesildi. Sürücü polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, arkadaşı ise peşinden koşarak karakola geldi. Karakola koşarak giren Mehmet D. bu kez de “Girişimiz var ama bakalım çıkışımız nasıl olacak?” diyerek herkesi güldürdü. Görevini yapan polis memurlarını alçılı eliyle tebrik eden Mehmet D. "Herşey vatan için" ifadelerini kullandı.

 

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