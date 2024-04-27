Alkollü gence meydan dayağı

Kaynak: İHA
Alkollü gence meydan dayağı
Ataşehir'de alkollü olduğu ileri sürülen bir şahıs İETT otobüsüne alınmayınca, taksi durağından araç kaçırmaya kalkıştı. Taşkınlık çıkaran alkollü şahsı taksiciler ve çevredeki vatandaşlar döverek hastanelik etti.

Meydan dayağı Ataşehir ilçesi D-100 Karayolu Edirne istikametiYeni Sahra mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir alkollü şahıs İETT otobüsüne alkollü olması nedeniyle alınmadı.

Buna sinirlenen şahıs otobüs durağının yanında bekleyen 34 TCD 07 plakalı ticari taksinin sürücü koltuğuna oturarak ticari taksiyi kaçırmaya çalıştı.

Durumu fark eden taksi şoförü taksici arkadaşlarıyla birlikte alkollü şahsı araçtan zorla indirerek tekme, ve yumruklarla dövmeye başladı.

Taksi şoförleri tarafından dövülen ve yerde sürüklenen alkollü şahıs bayıldı. Çevredeki esnaf tarafından polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri dövülerek bayılan şahsı hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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