Alkollü içeceklere bu kez KDV zammı geldi. 3 gün önce kallavi zam yapılmıştı

ÖTV'deki artıştan sonra 3 gün önce tüm alkollü içkilere yüzde 15 ila 25 aralığında zam yapılmıştı. Bugün de Mey grubu rakı, votka, viski ve cin ürünlerine KDV artışı nedeniyle bir kez daha zam yaptı.