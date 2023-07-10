Alkollü içeceklere bu kez KDV zammı geldi. 3 gün önce kallavi zam yapılmıştı

ÖTV'deki artıştan sonra 3 gün önce tüm alkollü içkilere yüzde 15 ila 25 aralığında zam yapılmıştı. Bugün de Mey grubu rakı, votka, viski ve cin ürünlerine KDV artışı nedeniyle bir kez daha zam yaptı.

Alkollü içeceklere bu kez KDV zammı geldi. 3 gün önce kallavi zam yapılmıştı

Editör: Erhan SONGÜR

Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) artıştan sonra 3 gün önce tüm alkollü içkilere yüzde 15 ila 25 aralığında zam yapılmıştı. Bugün de Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, rakı, votka, viski ve cine KDV zammı geldiğini açıkladı.

Hükümetin bütçe açığını kapatmak için zam yağmuru hız kesmeden devam ediyor. A'dan Z'ye her şeye zam gelirken alkollü içecekler de zamdan nasibini aldı.

KDV artışı nedeniyle , Mey Grubu rakı, votka, viski ve cin ürünlerine zam yaptı. Zammı Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş duyurdu.

Aybaş, rakı, votka, viski ve cine KDV zammı geldiğini açıkladı.

Aybaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Mey grubu Rakı, votka, viski ve cinlere KDV oranı güncelleme zammı geldi tekrardan Vergi ZAMMI" ifadelerini kullandı.

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