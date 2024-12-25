Alkollü kadınların kavgası karakolda bitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alkollü kadınların kavgası karakolda bitti

Eskişehir’de alkollü eğlence mekanında tartışan 3 kadının tartışması karakolda bitti. Sokakta tartışan kadınların tartışması kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis, 3 kadını gözaltına aldı.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak'ta bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü 3 kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini darp etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kavgada yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafların uzlaşması için çaba gösterdi.

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Ekiplerin tüm çabasına rağmen tarafların uzlaşamaması üzerine 3 kadın gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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