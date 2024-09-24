Alkollü kafayla aracıyla merdivenden inmeye kalktı

Amasya'nın Taşova ilçesinde alkollü bir sürücünün kullandığı araç trafiğe kapalı alana girerek merdivende asılı kaldı. Aktarılan bilgilere göre Tepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, Ali Efendioğlu Caddesi üzerinde giden ve ismi belli olmayan sürücünün kullandığı araç, Cumhuriyet Caddesi'ne dönüş yaptı. İçerisinde sürücüyle beraber 3 kişinin daha bulunduğu otomobil, bir anda caddenin araç trafiğine bittiği yerde eğimli tarafta kalan yaya alanına geçti ve merdivenlerde asılı kaldı.

Polis ekiplerinin sürücü üzerinde yaptığı teste 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Tuhaf kazada şans eseri yaralanan olmadı.