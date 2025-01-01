Alkollü kayak yapanlara kısıtlama getirildi

Kaynak: ANKA
Alkollü kayak yapanlara kısıtlama getirildi

Erzurum Valiliği alkollü olarak kayak yapanlara kısıtlama getirdi.

Erzurum Valiliği, Palandöken Kayak Merkezindeki güvenlik önlemlerini içeren genel emir yayımlandı. Valilik yaptığı açıklamada kayak pistlerinde alkollü olarak kayak yaparak başkasının güvenliğini tehlikeye atanların tespit edilmesi halinde 'skipass' olarak bilinen kayak kartlarının iptal edileceğini duyurdu.

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Erzurum Valiliği, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki güvenlik önlemlerini içeren genel emirleri yayımladı.

Valilik emrinde, ''kayak pistlerinde alkollü olarak kayak yaparak başkasının güvenliğini tehlikeye atanların tespit edilmesi halinde 'skipass' olarak bilinen kayak kartlarının iptal edileceği'' kaydedildi.

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ÖNLEMLER ALINDI

Geçtiğimiz hafta meydana gelen çığ felaketi sırasında Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiği Palandaöken Kayak Merkezi için genel emir yayımlandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin imzasıyla yayınlanan emirde, Palandöken Kayak Merkezinde yer alan tüm kamu kurumu ve özel işletmelerin almaları gereken önlemler sıralandı.

KAYAK KARTLARI İPTAL EDİLECEK

Emirler arasında tehlikeli bölgeleri gösteren işaret levhalarının hazırlanması, doğa yürüyüşlerinin izinsiz gerçekleştirilemeyeceği ve alkollü kayak yapılmasına müsaade edilmeyeceği de yer alırken, Kayak Federasyonu tarafından bölgeyi iyi bilen, kayak öğretmenlerinden lisansı olan 3 kişilik bir tim oluşturulacağı yönündeki maddeler dikkati çekti.

Valilik emrinde, ''kayak pistlerinde alkollü olarak kayak yaparak başkasının güvenliğini tehlikeye atanların tespit edilmesi halinde 'skipass' olarak bilinen kayak kartlarının iptal edileceği'' kaydedildi.

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