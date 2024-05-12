Alkollü sürücü arabayı bırakıp kaçmaya çalıştı ayakkabısı düşünce de polisten istedi

Aksaray'da polis ekipleri trafik denetimi yaparken alkollü olduğu belirlenen bir sürücü ilginç bir olaya imza attı. Polisin uygulama noktasını fark eden sürücü, aracını kenara çekerek hızla aracından indi ve yaya olarak kaçmaya başladı.

Ancak kaçarken ayakkabısı düşen sürücü, ayakkabısını almak için durduğunda polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisler, alkollü olduğu belirlenen sürücüye ehliyetini sordu. Alkollü sürücü ise ısrarla polislerden ayakkabılarını istedi. O anlara ait videoyu görenler gülmekten kendini alamadı. Akıllara Levent Kırca'nın Olacak O Kadar programındaki sarhoş skeçleri geldi.