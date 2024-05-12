Zihinsel engelli çocuğun cansız bedeni su kanalında bulundu

Kaynak: DHA
Zihinsel engelli çocuğun cansız bedeni su kanalında bulundu
Diyarbakır Bismil'de 13 yaşındaki zihinsel engelli Berat Bulut, yağmur suyu ile dolan sulama kanalında ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan inşaatı süren sulama kanalında gerçekleşti. Yağmur suyuyla dolan kanalda su üzerinde hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönledirildi.

Sudan çıkarılan çocuğun yapılan kontrolünde hayatını yitirdiği belirlendi. Cansız bedenin ise zihinsel engelli Berat Bulut'a ait olduğu öğrenildi. Bulut’un gündüz evden çıktığı, geri dönmeyince bir süredir ailesi tarafından arandığı belirtildi.

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