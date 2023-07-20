Alkollü sürücü ceza üstüne ceza aldı

Antalya Gazipaşa’da alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine el konularak 12 bin lira da ceza yazıldı.

KAYNAK: İHA
Alkollü sürücü ceza üstüne ceza aldı

Antalya Gazipaşa’da trafik ekipleri, alkollü araç kullanımın önlenmesine yönelik denetim yaptı.

Denetim yapan ekipler, alkollü araç kullandıkları tespit edilen ve eksik evrakı bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Saat 03.30 sularında ise Uğur Mumcu Caddesi'nde denetim yapan ekipler, alkol testi yapmak için Ahmet T. idaresindeki 07 BET 032 plakalı motosikleti durdurdu. Trafik polislerinin uyarısını dikkate almayan Ahmet T. alkolmetreye üflememekte direndi.

Ekipler tarafından alkollü olduğu tespit edilen Ahmet T.'nin ehliyetine 2 yıl el konularak trafikten men edildi. Ehliyetine el konulan Ahmet T.'ye alkollü araç kullanmanın da içinde olduğu toplam 12 bin 596 TL cezai işlem uygulandı.

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkollü araç kullanımından kaynaklı kazaları önlemek amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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