Alkollü sürücü ceza yerken arkadaşları konser verdi

Bursa’da trafik polislerinin uygulama noktasından kaçıp başka bir uygulama noktasına yakalanan alkollü sürücü cezadan kaçamadı. Sürücünün yanında bulunan müzisyen arkadaşları ise mini konser verdi.

KAYNAK: İHA
Alkollü sürücü ceza yerken arkadaşları konser verdi

Bursa Osmangazi ilçesinde uygulama noktası kuran trafik polislerini gören sürücü, yanında bulunan müzisyen arkadaşıyla kaçmak isterken başka bir uygulama noktasına takıldı.

Alkol testi yapan ekipler direksiyon başındaki Caner Ç.’nin 1.35 promil alkollü olduğunu gördü.

Bunun üzerine aracı bağlanan sürücünün müzisyen arkadaşları yedikleri ceza üzerine ‘insanlık hali’ deyip konser verdi.

Tebessüm ettiren o anlarda kamera kayıttaydı.

ARKADAŞIM BUGÜNE ÖZEL ŞARKI OKUYACAK

Arkadaşının alkollü araç kullanmasından dolayı özür dileyen müzisyenler, “Beraberdik, çıkmadan biraz alkol aldık. Herkes görevini yapıyor. İnsanlık hali, bazen böyle şeyler oluyor. Bir daha böyle çıkmayı düşünmüyoruz. Madem bir ceza yedik, onun üzerine arkadaşım bugüne özel şarkı okuyacak” ifadelerini kullandı.

Alkollü direksiyon başına geçen sürücü ise 4 bin liranın üzerinde ceza yerken, ehliyetine de polis ekipleri tarafından 6 ay süreyle el konuldu.

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