Alkollü sürücü dehşet saçtı! 3 kişi yaralındı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bahçeşehir Bağlantı Yolu Metek Toki Kavşağı'nda meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Ercan Tok idaresindeki 81 ACD 407 plakalı hafriyat kamyonu, aynı istikamette kırmızı ışıkta bekleyen Ebubekir Kaplanbaba idaresindeki 81 DB 058 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya dönerken, kazada sürücüler Ercan Tok, Ebubekir Kaplanbaba ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Emircan Yanık yaralandı.

Hafif yaralı olan kamyon sürücüsü Ercan Tok'a yapılan kontrolde 3 promil alkollü olduğu tespit edildi.

112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.