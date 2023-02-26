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Alkollü sürücü dehşeti

Aksaray’da alkollü sürücü önce park halindeki araca sonra tıra arkadan çarptı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 12:52
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Alkollü sürücü dehşeti

Alkollü sürücü dehşeti
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İHA
Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacılar Harmanı Mahallesi istikametinden gelen Özkan Ö. (23) yönetimindeki 34 SP 1488 plakalı otomobil, Selçuk Bulvarına girdiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kaldırıma çıkarak önce park halindeki otomobile, ardından da 30 metre ileride bulunan park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil, aşırı süratli olması nedeniyle tıra ok gibi saplandı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Kaza gürültüsüne uyanan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Otomobilin tıra ok gibi saplandığı kazada, otomobilin bir kısmı havada kaldı. Araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralıların yapılan tedavilerinde aşırı alkollü oldukları tespit edilirken, tırın altından çıkarılan otomobilin ön tarafı hurdaya döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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