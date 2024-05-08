Alkollü sürücü hem ehliyetinden hem de parasından oldu

Bozüyük Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimde durdurulan araç sürücüsünün; 1.02 promil alkollü olduğu ve aracının muayenesinin olmadığı tespit edildi.

Sürücü hakkında ‘Alkollü Araç Kullanma’ maddesi uyarınca 6 bin 439 TL, ‘Muayenesi Yapılmamış Araçla Trafiğe Çıkmak’ maddesince 3 bin 135 TL olamk üzere toplamda 9 bin 574 TL para cezası verildi.

Alkollü sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle kendisinden alındı. 1.00 promil üzeri alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan adli işlem yapılmak üzere Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.