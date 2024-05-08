Alkollü sürücü hem ehliyetinden hem de parasından oldu

Kaynak: İHA
Alkollü sürücü hem ehliyetinden hem de parasından oldu
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde alkollü araç kullanan bir sürücü denetime yakalandı.

Bozüyük Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimde durdurulan araç sürücüsünün; 1.02 promil alkollü olduğu ve aracının muayenesinin olmadığı tespit edildi.

Sürücü hakkında ‘Alkollü Araç Kullanma’ maddesi uyarınca 6 bin 439 TL, ‘Muayenesi Yapılmamış Araçla Trafiğe Çıkmak’ maddesince 3 bin 135 TL olamk üzere toplamda 9 bin 574 TL para cezası verildi.

Alkollü sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle kendisinden alındı. 1.00 promil üzeri alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan adli işlem yapılmak üzere Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

aw199173-01.jpg

Son Haberler
Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor Ekonomi
Bu bir TOGG’unu çıkardık haberidir. Sadece asgari ücretlilere geliyor
Tuğrul Türkeş FETÖ'cü demişti. Mücahit Birinci'den çok ağır sözler Gündem
Tuğrul Türkeş FETÖ'cü demişti. Mücahit Birinci'den çok ağır sözler
Diş çürükleri öldürebilir. Diş hekimleri uyarılarını açıkladı Sağlık
Diş çürükleri öldürebilir. Diş hekimleri uyarılarını açıkladı
Erden Timur'a kapı kapandı Spor
Erden Timur'a kapı kapandı
Ruhsatsız silah operasyonu Yerel Haberler
Ruhsatsız silah operasyonu
Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinden geldi Ekonomi
Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinden geldi
Zabıta ekiplerinden lokantalara denetim Gündem
Zabıta ekiplerinden lokantalara denetim