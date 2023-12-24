Alkollü sürücü kaza sonrası görüntü alan gazetecilere saldırdı

Kaynak: İHA
Alkollü sürücü kaza sonrası görüntü alan gazetecilere saldırdı
Üsküdar'da alkollü bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp köprüde asılı kaldı. Alkollü sürücü, kaza sonrası olay yerine giden gazetecilere saldırdı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi D-100 Karayolu yan yolda saat 03.30 sıralarında, iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen alkollü sürücü, Mercedes marka 34 GJJ 599 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp köprü üzerinde asılı kaldı.

Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kazayı yapan alkollü sürücü olayı haberleştirmek için olay yerine giden gazetecilere saldırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri alkolü sürücüyü ve yanındaki arkadaşını ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

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