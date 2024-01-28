Alkollü sürücü kontrolünü kaybedip direğe çarptı. Tofaş otomobil hurdaya döndü

Kaynak: İHA
Alkollü sürücü kontrolünü kaybedip direğe çarptı. Tofaş otomobil hurdaya döndü
Isparta'da alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle direğe çarptı. Yaşanan kazada Tofaş marka otomobil hurdaya döndü.

Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyünde meydana gelen olayda, Hasan Can Ç.'nin alkollü olarak kullandığı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaşanan kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaşanan kazayı 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Araç sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gelendost Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alkollü sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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