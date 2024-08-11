Alkollü sürücü otomobiliyle viyadüğe uçtu: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alkollü sürücü otomobiliyle viyadüğe uçtu: 3 yaralı

Bursa’da alkollü şekilde direksiyon başına geçen sürücü, viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak viyadüğe uçarken, kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Asker Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adem Dündar, 16 BJY 154 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, viraja geldiği sırada kontrolden çıkıp viyadüğe uçarak takla attı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucunda araçtaki 3 kişi sıkışırken, kazayı görenler durumu 112 Ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 kişi sıkıştığı araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, sürücünün 1.50 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı, kazayla ilgili ise tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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