Alkollü sürücü otomobiliyle viyadüğe uçtu: 3 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Asker Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Adem Dündar, 16 BJY 154 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, viraja geldiği sırada kontrolden çıkıp viyadüğe uçarak takla attı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonucunda araçtaki 3 kişi sıkışırken, kazayı görenler durumu 112 Ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 kişi sıkıştığı araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, sürücünün 1.50 promil alkollü çıktığı öğrenildi.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı, kazayla ilgili ise tahkikat başlatıldığı öğrenildi.