Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı 'Beni bırakma, bana sarıl'

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü araç kullanan bir sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü araç kullanan bir sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Yapılan alkol testinde 2 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL ceza kesildi ve aracı otoparka çekildi.

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KONTROL ALTINA ALINAN SÜRÜCÜNÜN DAVRANIŞLARI
Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl’ün Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Cerrah kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Betül G. seyir halindeyken otomobilini yol ortasında durdurdu ve araçtan indi. Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yol kenarında otururken buldukları Betül G.’ye alkol testi uyguladı ve 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Betül G., yürümekte zorluk çekerken, kendisi için gelen sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti. Polis memuruna, "Beni bırakma, bana sarıl. Çocuklarım nerede?" diyerek, çocuklarının isimlerini söylemeye başladı. Yapılan yoğun uğraşların ardından ambulansa alınan sürücü, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL ceza uygulanırken, aracı ise otoparka çekildi.

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