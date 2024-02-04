Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Kaynak: DHA
Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı
Eskişehir’de polisin dur ihtarına uymayan alkollü bir sürücü, aracıyla park halinde duran tıra çarptı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine A.T.’nin kullandığı 26 SR 421 plakalı otomobil durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Polisin takibe aldığı A.T., Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde otomobiliyle park halindeki TIR’ın yakıt deposuna çarptı.

Kazayı yara almadan atlatan A.T., yakalanarak gözaltına alındı, TIR’dan sızan yakıt yola yayıldı. Belediye ekipleri, yoldaki yakıtı temizlerken, sürücü A.T.’nin 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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