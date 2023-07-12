Alkollü sürücü tıra çarptı

Kastamonu’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, odun yüklü tıra çarptı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.

Alkollü sürücü tıra çarptı

İHA

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen A.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aynı istikamette seyir halinde olan odun yüklü tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü ve beraberindekiler kazayı yara almadan atlattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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