Alkollü sürücünün polis kovalamacası pahalıya patladı

Kaynak: İHA
Alkollü sürücünün polis kovalamacası pahalıya patladı
Burdur'da çevreye rahatsızlık veren alkollü sürücü polislerden kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Sürücüye 59 bin 865 TL para cezası uygulandı.

Burdur merkez Tepe Mahallesi Mustafa Şeref Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yakınlarında, 32 DM 732 plakalı Tofaş marka otomobil içerisinde bulunan şahıslar alkol alıp yüksek sesli müzikle çevreye rahatsızlık verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis polis sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri ile Antalya kavşağında karşılaşan otomobil sürücüsü spin atarak polislerden kaçmaya başladı.

Polisleri peşine takan alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp kaza yaptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü İ.A. ve yanında bulunan iki arkadaşı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alkol testine girmeyi reddeden sürücü İ.A., işlemler için polis merkezine götürüldü. Kaza yapan otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken araç içerisinde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti.

Karakoldaki işlemlerin ardından alkol ölçümü için hastaneye götürülen İ.A.’nın burada yapılan ölçümde 2.76 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İ.A.’ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, alkollü araç kullanmak, "dur" ikazına uymamak ve alkol ölçümünü reddetmekten toplamda 59 bin 865 TL para cezası uygulanırken ehliyetine el konuldu.

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