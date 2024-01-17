Direksiyon başında uyuyan sürücü Kadıköy'ü alt üst etti. Polis ve itfaiye arka kapıdan içeri girdi

Kadıköy'de trafiği durma noktasına getiren olay, saat 08.30 sıralarında İstanbul D-100 karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinden yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte duran otomobilin direksiyonunda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, aracın kapıları kilitli olduğu için sürücüye müdahale edemedi. Ekipler otomobilin camına vurarak sürücüye seslendi, sürücünün kendine gelmemesi nedeniyle itfaiye ekipleri aracın arka sol kapısının camını kırarak kapıları açtı. Direksiyon başından uyuduğu anlaşılan sürücü Bilgehan K. uzun uğraşlar sonucu uyandırdı.

1.27 PROMOBİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla Bilgehan K. otomobilden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yapılan test sonucu Bilgehan K.'nin 1.27 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Ekiplerin çalışması nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin kaldırılmasının ardından normal akışına döndü.