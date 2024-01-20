Alkollü sürücü motosikletli kızı öldürdü. Daha 22 yaşındaydı. Zıkkım iç katil herif

Kaynak: İHA
Alkollü sürücü motosikletli kızı öldürdü. Daha 22 yaşındaydı. Zıkkım iç katil herif
Muğla’da alkollü bir sürücü şerit değiştirerek karşı yönden gelen motosiklete hızla çarptı. Yaşanan kazda motosiklet sürücüsü Cüneyt yıldız (26) yaralanırken motosikletin yolcu koltuğunda bulunan 22 yaşındaki Ayşegül Baloğlu (22) hayatını kaybetti. Kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bodrum istikametine giden hafif ticari bir araç, Yakaköy Türkmen Mahallesi yol ayrımında karşı istikametten gelen 48 AOY 737 plakalı motosikletle çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Cüneyt Yıldız (26) yaralanırken motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Ayşegül Baloğlu (22) hayatını kaybetti.

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1.36 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

1.36 promil alkollü olduğu tespit edilen hafif ticari araç sürücüsü B.D., gözaltına alındı. Kazada yaralanan Cüneyt Yıldız’ın tedavisinin Muğla’da devam ettiği belirtildi. Ayşegül Baloğlu’nun cenazesi, Denizli’nin Tavas ilçesine gönderildi.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde hafif ticari aracın, karşı şeride geçip motosiklete çarpıp daha sonra motosikleti ezdiği görülüyor.

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