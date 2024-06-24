Alkollü sürücüye meydan dayağı. Şişede durduğu gibi durmadı

Alkol şişede durduğu gibi durmadı. Alkol aldıktan sonra aracına binen bir kişi, Ataşehir ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi'ne geldi. Burada direksiyon hakimiyetini sağlamayan ismini öğrenilemeyen sürücü düğün salonuna gelen kişilerin park halindeki araçlarına çarparak ilerledi.

Kaza sesini duyanlar düğün salonunu boşaltarak alkollü sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Dayak yiyen sürücü olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar olayı 112'ye ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ile düğün salonundan çıkan şahıslar arasında da tartışma yaşandı. Polis ekipleri kaçan alkollü sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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