Allah'a emanet deyiminin anlamı nedir?

Allah'a emanet deyimiyle asıl anlatılmak istenen şey; Herhangi bir şeyi Allah'ın korumasına ve esirgemesine bırakmak.

Herhangi bir şeyi Yüce Allah’ın korumasına ve esirgemesine terk etmek anlamlarında kullanılan bir deyimdir.

Kudretin ve kuvvetin Allah’ın elinde olduğunu ve Allah’ın her şeye kadir olduğunu anlatan bir deyimdir.

ALLAH'A EMANET DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Bu işlerin hepsi Allah’a emanet, O’ndan başka sığınak yok.

Allah’a emanet olarak yaşıyoruz ve son nefesimizi O’nun takdiriyle vereceğiz.