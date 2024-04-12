Alman askerleri Rusya sınırında. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk

Baltık bölgesinin oldukça hareketli olduğu bu günlerde Alman savaş uçaklarının Baltık üzerinde Rus istihbarat uçağına önleme yaptığını ifade eden Prof. Dr. Sedat Laçiner, Rus istihbarat uçağının hiçbir bilgi vermeden bölgede bilgi topladığını ve Alman Eurofighter’larının uçağı engellediğini söyledi.

“1945’TEN BU YANA ALMANYA’DA İLK”

Bölgedeki bir diğer önemli gelişme ise Almanya’nın Rusya sınırındaki bir ülkeye asker yolladığıydı. “1945 yılından bu yana Almanya ilk kez toprakları dışında kalıcı bir askeri üs kuruyor” diyen Prof. Laçiner, Almanya’nın Litvanya'da kalıcı bir üs kurduğunu belirtti.

Bunun bir tarihi dönüm noktası olduğu belirtilirken, 1939 yılında bugünkü Polonya topraklarının önemli bir kısmının Almanya toprakları olduğu hatırlatıldı. Yine bugün Rusya toprakları olarak bilinen Kaliningrad yani Baltık Denizi'nin kıyısında anakaradan kopuk Kaliningrad topraklarının da yüzyıllar boyunca Alman topraklarında olduğu anımsatıldı.

Söz konusu durumu Prof. Dr. Sedat Laçiner şu sözlerle anlattı:

“ALMANYA DOĞU VE BATILI ASKERİ GÜÇLER TARAFINDAN ADETA YAĞMALANDI”

Almanya, I Dünya Savaşı'nı kaybedince ceza olarak bu topraklar ellerinden alındı. Dev Almanya parçalandı, doğu ve batı Almanya olarak bir de ikiye bölündü. Sovyetler Birliği Almanya'da para eder ne varsa hepsini aldı götürdü. Tabloları, mücevherleri, paraları, altınları, hemen her şeyi hatta pek çok fabrikayı bile söktüler. Makineleri cıvataların vidalarında ayırdılar, Moskova'ya taşıdılar. Almanya doğu ve batılı askeri güçler tarafından adeta yağmalandı.

“ALMANYA III. DÜNYA SAVAŞINA SEBEP OLABİLİR”

Birinci ve ikinci dünya savaşlarına sebep olmakla suçlanan ve “Üçüncüsüne de sebep olabilir” diye engellenmek istenen Almanya, parçalanmakla kalmadı silahlanmasına, ordu bulundurmasına, çevresine tehdit oluşturabilecek bir askeri güç olmasına da izin verilmedi. Ayrıca ülkeye on binlerce Amerikan askeri kalıcı üsler kurdular. Bu üsler hala duruyor. Amerika'nın Almanya'da on binlerce askeri hala var. Almanya'nın savunması Amerika Birleşik Devletleri'ne ve batılı müttefiklere emanetti. Bu da onur kırıcı bir durum.

AMERİKAN BAŞKANLARI ALMANYA'DAN NE İSTEDİ?

Ama bu tablo Almanların işine yaradı Almanya askeri harcamalarla uğraşmak yerine bütün gücünü, enerjisini sivil kalkınmaya ayırdı ve dünyanın en önemli sanayileşmiş ülkelerinden biri oldu ve belki de dünyanın en hızlı kalkınma hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Benzeri bir hikaye Doğu Asya'da, Japonya'da yaşanacaktı. Soğuk Savaş sona erdiğinde 1990 yılında doğu ve batı Almanya birleşti, ortaya dev gibi bir Alman Devleti çıktı. Ancak bu Alman Devleti hala silahlanma hakkına sahip değildi. Büyük oranda pasifist bir dış politika izliyordu ve ordusu da daha ziyade iç güvenliği temin etmek için bir tür savunma yapılanması gibi duruyordu. Almanlar yeni dönemde de savunmaya fazla para harcamak istemediler. Amerika'nın koruma kalkanı zaten olduğu yerde duruyordu ve bundan çok fazla şikayetçi olan da yoktu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ile birlikte Almanya üzerindeki baskılar artmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri tek başına Avrupa'nın güvenliğini yüklenmek istemiyordu yani Amerikalılar Avrupa için daha fazla para harcamak istemiyordu. İşin aslına bakacak olursanız zaten zengin olan Avrupalıları korumak için Amerikalıların para harcaması da çok makul değildi. Bu nedenle özellikle Almanya üzerinde ciddi baskılar oluşturuldu ve Almanya'nın savunmaya orduya daha fazla para harcaması istendi. Soğuk Savaş sonrası dönemde hemen hemen tüm Amerikan başkanları Almanya'dan bunu istediler ama bu mümkün olmadı. Ne zamana kadar? Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmeye başlanmasına yani 2022 yılına kadar.

“PAZARTESİ GÜNÜ ALMANYA LİTVANYA’DA KALICI BİR ÜS KURDU”

2022 yılında Savaş Avrupa'ya geri döndü. I Dünya Savaşı'nı andırır manzaralar ortaya çıktı. İşte o zaman Almanlar da bir şeyler yapmaları gerektiğini anlamaya başladılar. Önce bütçelerini artırma kararı aldılar, hemen ardından da on milyarlarca dolarlık satın almalar siparişler başladı. Önümüzdeki yıllarda Almanya'nın en az 100 milyar euroluk bir harcama yapması bekleniyor. Almanya ordusunu da genişletmenin derdinde. Geçtiğimiz pazartesi günü ise bir tabu daha yıkıldı ve Almanya Rusya'nın Kaliningrad topraklarına komşu Litvanya’da kalıcı bir askeri üs kurdu ve bu üsse ilk askerlerini göndermeye başladı. Pazartesi günü yaşandı bu hadise. I Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez böyle bir şey oluyor.

“ASKERİ ÜSSÜN İNŞAAT MASRAFLARININ BÜYÜK BİR KISMI LİTVANYA DEVLETİNDEN GELECEK”

79 yıl önce işgalci çizmeleriyle bu topraklarda dolaşan Alman askerleri şimdi Litvanya ve çevresini Ruslardan korumak için bu topraklara kurtarıcı olarak giriyor. Pazartesi günü Litvanya’ya giden Alman savaş birimi savaşa hazır ve bağımsız yeteneklere sahip iki düzine özel askerden oluşan bir grup bu yıl asker sayısının 100’ü aşacağı ifade ediliyor. 2027 yılına kadar yani yaklaşık 2,5 3 yıl içerisinde ise bu askeri üs bir tugay konumuna gelecek ve tam kapasiteye ulaşmış olacak. Tam kapasite haline geldiğinde burada 4.800 muharip asker ve 200 de sivil çalışan olması bekleniyor. Bu üste o zamana kadar askeri üsse binlerce asker ve ailesinin kalabileceği şekilde lojmanlar yapılacak. Sosyal tesisler, okullar, kreşler, sağlık tesisleri ve askeri birimler inşa edilecek. Bu askeri üssün inşaat masraflarının büyük bir kısmı Litvanya devletinden gelecek. Litvanyalılar burayı inşa edecekler Almanlara bir nevi hediye edecekler. Toprakta binalarda Litvanya’dan olacak Litvanya’daki Alman askeri üssünün bir süresi yok.