Alman basını Türkiye'deki bu işletmeyi konuşuyor. ‘Türkiye’ye giderseniz mutlaka uğrayın’

Yüksek enflasyon ve kur krizi dar gelirli vatandaşın boğazına yapıştı. Bir kilo et, tavuk, patates, domates bile almakta zorlanan vatandaş lokantalar da yemek yemeye zorlanır hale geldi.

Bu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kent Lokantaları vatandaşın ve emeklilerin can simidi oldu.

Alman ZDF Gazetesi ise İBB’nin kent lokantalarına yer verdi. Gazetedeki ilgili yazıda “İstanbul’da yoksulluğa karşı restoranlar açıldı, 14 restoran 40 TL’ye (1.15 euro) yemek dağıtıyor.” İfadelerini yer verildi.

Öte yandan “Aylık 10 bin TL alan emekliler ve gençlerin gözdesi.” sözlerini de sarf ettiler.

İŞTE HABER METNİNDE O KISIM:

4 ÇEŞİT YEMEK 40 TL, UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

İBB Kent Lokantaları önünde ucuz olduğu için gün içinde uzun kuyruklar oluşuyor. Birçok ilçede bulunan Kent Lokantalarında 4 çeşit yemek veriliyor. 4 çeşit yemek 40 liraya servis ediliyor.

Öte yandan 4 çeşit yemeği başka bir restoranda yemeye kalkışsa bir emekli ya da dar gelirli vatandaşın ödeyeceği miktar 4 kat artar.