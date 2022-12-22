Sıtma, tüberküloz ve Kovid 19 için aşı üretecek fabrika tamamlandı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, mRNA tabanlı aşı üretimi için tasarlanan ve "BioNtrainer" adı verilen konteyner fabrikanın tamamlandığını duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, şirketin ilk konteyner fabrika modülü, 2023'ün ilk çeyreğinde Ruanda'nın başkenti Kigali'ye varacak.

Kigali'de Haziran 2022'de temeli atılan üretim tesisine konuşlandırılacak konteyner fabrika, Afrika ülkelerinin mRNA aşılarına daha hızlı erişim sağlamasını kolaylaştıracak.

Mobil fabrikalar sonrasında Senegal ve Güney Afrika'ya da kurulacak.

SITMA VE TÜBERKÜLOZ AŞILARI DA ÜRETİLECEK

Şirket, Kovid-19'un yanı sıra yeni geliştirdiği ve insanlar üzerinde denenecek mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşılarını da burada üretmeyi hedefliyor.

Toplamda 6 adet 40'lık konteynerden oluşan yapı "BioNTainer" olarak adlandırılıyor.

Afrika'da kullanılan aşıların yalnızca yüzde biri kıtada üretilirken Afrika Birliği 2040'a kadar bu oranı yüzde 60'a çıkarmak istiyor.