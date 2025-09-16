Alman borsası çakıldı: Ağustos'tan beri bu puanları görmemişti

Almanya’nın Frankfurt merkezli gösterge endeksi DAX, haftanın ikinci işlem gününde ciddi kayıplar yaşadı. Endeks yüzde 1’i aşan gerilemeyle 23.500 puanın altına sarktı. Böylece DAX, son olarak ağustos ayında görülen düşük seviyelere geri dönmüş oldu. Özellikle bankacılık ve sigortacılık hisselerindeki satışlar, düşüşün derinleşmesine yol açtı.

Küresel yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) iki gün süren toplantısından çıkacak faiz kararına odaklanmış durumda. Piyasalarda yarın açıklanması beklenen faiz indiriminin küresel risk iştahını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Diğer yandan, İspanya’da gerçekleşen ABD-Çin ticaret görüşmeleri de yakından takip ediliyor. Görüşmelerde özellikle TikTok’un satışı ve teknoloji alanındaki kısıtlamalar öne çıkıyor. Bu başlıkların piyasa algısını doğrudan etkilediği belirtiliyor.

Olumsuz borsa görünümüne rağmen Almanya’dan gelen son ekonomik veri beklentileri aştı. Eylül 2025’te açıklanan ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi 37,3 seviyesine yükseldi. Ağustosta 34,7 olan endeksin 26,3’e gerilemesi öngörülüyordu. Bu sonuç, Alman ekonomisine yönelik güvenin arttığını ortaya koydu.

Ancak güçlü beklenti verisine rağmen yatırımcıların küresel risklere duyarlılığı, DAX’taki sert satışların önüne geçemedi. Analistler, önümüzdeki günlerde Fed’in adımlarının ve ticaret görüşmelerinin endeksin yönünü belirleyeceğini vurguluyor.