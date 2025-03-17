Alman Borsası, kritik oylama öncesi yükseldi

Almanya'nın önde gelen borsa endeksi DAX, pazartesi günü %0,6 artışla 23.098 puandan kapandı. Bu yükseliş, yatırımcıların hükümetin savunma ve altyapı harcamalarını artırmayı planladığı reform paketinin oylamasını beklemeleriyle gerçekleşti.

DESTEK PAKETİNİN DETAYLARI

Almanya hükümeti, savunma harcamalarını artırmak ve altyapı yatırımlarını desteklemek için 500 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı planlıyor. Bu reform, savunma harcamalarını borç limitlerinden muaf tutmayı ve altyapı projelerine büyük yatırımlar yapmayı amaçlıyor. Planın yürürlüğe girmesi için her iki mecliste de üçte iki çoğunlukla onaylanması gerekiyor. Seçimlerin galibi Friedrich Merz liderliğindeki CDU/CSU bloğunun, anayasa değişiklikleri için gerekli oyları sağlaması bekleniyor.

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PİYASA TEPKİLERİ VE EKONOMİK VERİLER

Yatırımcılar, olumlu ekonomik verileri ve Çin'in tüketimi artırmaya yönelik yeni "Özel Eylem Planı"nı da değerlendiriyor. Ayrıca, bu hafta gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) dahil olmak üzere önemli merkez bankalarının kararları da piyasaların odağında.

ŞİRKET PERFORMANSLARI

Pazartesi günü DAX endeksindeki birçok hisse değer kazandı. Büyük şirketlerden SAP %1,4, Siemens Energy %2,9, HeidelbergCement %1,9 ve Bayer %2,1 oranında yükseldi. Otomotiv sektöründe ise BMW %1,4, Porsche %0,9 ve Volkswagen %0,6 değer kazandı.

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ALMANYA'NIN SAVUNMA HARCAMALARI TARTIŞMALARI

Almanya'nın savunma harcamalarını artırma planı, ülke içinde ve dışında çeşitli tartışmalara yol açtı. 2022 yılında, Almanya'nın silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu için 100 milyar avroluk bir fon oluşturulması planlanmıştı. Bu fon, ABD yapımı F-35 savaş uçakları, Chinook nakliye helikopterleri ve İsrail Heron insansız hava araçları gibi yatırımlar için kullanılacaktı. Ancak, bu hamle bazı uzmanlar tarafından eleştirildi ve Rusya ile daha fazla gerilimi tetikleyebileceği endişeleri dile getirildi.

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SEÇİM SONUÇLARININ PİYASALARA ETKİSİ

Almanya'da yakın zamanda yapılan seçimlerde, CDU lideri Friedrich Merz'in yeni şansölye olması bekleniyor. Bu siyasi değişim, piyasalarda olumlu bir hava estirdi. Yatırımcılar, yeni hükümetin ekonomik reformları ve harcama planlarını yakından takip ediyor.

Almanya'da savunma ve altyapı harcamalarını artırmayı hedefleyen reform paketi, piyasalar tarafından olumlu karşılanıyor. DAX endeksinin yükselişi ve şirketlerin değer kazanması, yatırımcıların bu reformlara olan güvenini gösteriyor. Ancak, planın uygulanması ve olası sonuçları konusunda tartışmalar devam ediyor.