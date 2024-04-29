Alman çiftin karavanı devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Alman çiftin karavanı devrildi: 1 yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeki bir karavanın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kazada, Alman çiftin yaralanan köpeğine ise veteriner hekim müdahale etti.

Kaza, Alaca-Çorum karayolu İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi. Çorum istikametine seyir halinde olan Almanya uyruklu Stefan Simon'un yönetimindeki KO VN 167 plakalı karavan, karşı şeride geçerek devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ancak eşi Arola Simon yaralandı. Arola Simon, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasında yoldan geçen Tahir Erdoğan isimli gurbetçi, tercümanlık yaparak güvenlik görevlilerine bilgi verdi. Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan Alaca-Çorum karayolu, karavanın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Kazada yaralanan Alman çiftin köpeği "Frida", ilçede yaşayan veteriner hekim Hakan Pelit tarafından tedavi edildi. Alaca Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tedavi sırasında veteriner hekime sağlık görevlileri de yardımcı oldu.

Stefan Simon, tedavi sırasında köpeğinin yanından ayrılmazken, veteriner hekim, sağlık görevlileri ve güvenlik güçlerine teşekkür etti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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