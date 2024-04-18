Alman Cumhurbaşkanı Türkiye’ye 60 kilo dönerle geliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in 22-24 Nisan'daki Türkiye ziyaretinde ikram için Berlin'den 60 kilogram döner getirileceği belirtildi.



Berlin'de döner dükkanı işleten ve Türkiye'ye gelecek heyette bulunan Arif Keleş, 22 Nisan akşamı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Steinmeier'in vereceği davette döner ikramında bulunacağını söyledi. Keleş, Steinmeier'in heyetine davet edilmekten mutlu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı makamından böyle bir davet gelmesi elbette gurur verici. Üç günlük gezide benim de bulunmamı istediler, çok mutlu oldum." dedi.

Yaklaşık 40 yıldır Berlin'de döner dükkanları bulunduğunu ifade eden Keleş, "Dedemden bu yana üçüncü kuşak olarak Berlin'de döner dükkanımız var. İstanbul'a dönerimizin yanında soslarımızı da kendimiz götürüyoruz" diye konuştu.

ALMAN CUMHURBAŞKANI SERVİS DE YAPACAK

Cumhurbaşkanı Steinmeier ile döner kesmeyi planladıklarını aktaran Keleş, "Edindiğim bilgiye göre Sayın Cumhurbaşkanı Steinmeier kendisi de biraz servis yapmak istiyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da döner sektörünün 7 milyar Euro'luk cirosu bulunduğuna dikkati çeken Keleş, ülkede son zamanlarda dönere zam gelmesinin ardından konunun Başbakan Olaf Scholz'a kadar ulaştığını, sosyal medyadan fiyatın düşürülmesi için Scholz'dan yardım dahi istendiğini vurguladı.