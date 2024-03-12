Alman Deutsche Bank'tan Merkez Bankası için faiz tahmini

Deutshe Bank'tan TCMB için politika faizi tahmini. Banka analistlerine göre, mart ayındaki toplantıda 500 baz puanlık faiz artışı yüksek bir ihtimal. Analister faizin yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkabileceğini ileri sürdü..

Politikalar doğru ilerlediğini ve Fitch'in son kredi notu artışı da ortodoks politikalara dönüşün bir yansıması yorumunu yapan analistlere göre kısa vadede ekonomide zorluklar devam ediyor.

Analistler, "kalıcı enflasyonist baskılar ve bankanın net rezervlerindeki belirgin düşüş de var. Yaklaşmakta olan yerel seçimler belirsizlik oluşturuyor. TL'deki değer kaybının Döviz talebini artıracağı endişesi de var. Uzun vadede TCMB'nin son çeyreğe kadar beklemede kalmasını ve faiz indirimlerinin kademeli olmasını bekliyoruz. Yıl sonu politika faizi tahminimiz yüzde 45" ifadesini kullandı.