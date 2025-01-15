Alman ekonomisinde daralma

Kaynak: Haber Merkezi
Alman ekonomisinde daralma

Almanya ekonomisi 2024 yılında %0,2 oranında küçülerek önceki yılın %0,3’lük daralmasının ardından düşüş trendini sürdürdü. İmalat, inşaat ve dış ticaretteki gerileme dikkat çekiyor.

2024’te Almanya’nın sanayi üretimi %3 oranında düştü. Makine ve otomotiv sektörlerindeki üretim kayıpları bu gerilemede etkili oldu. İnşaat sektöründe ise yüksek fiyatlar ve faiz oranlarının etkisiyle brüt katma değer %3,8 azaldı. Buna rağmen, altyapı projeleri kapsamında inşaat mühendisliği alanında büyüme kaydedildi.

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HİZMET SEKTÖRÜNDE KARIŞIK TABLO

Hizmet sektörü %0,8 büyüme gösterse de sektörler arasında farklı performanslar gözlendi. Ticaret, ulaşım ve konaklama sektörlerinde durgunluk yaşanırken, bilgi ve iletişim sektörü %2,5 büyüdü. İş hizmetlerinde ise kayda değer bir değişim olmadı.

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TÜKETİM VE TİCARET DENGESİ

Hanehalkı tüketimi %0,3 artarken, sağlık ve ulaşım harcamaları yükseldi. Kamu tüketimi ise %2,6 büyüyerek sosyal yardımlardaki artıştan olumlu etkilendi. Dış ticaret dengesi ise olumsuz bir tablo çizdi; ihracat %0,8 düşerken, ithalat %0,2 arttı. Sabit sermaye oluşumu, özellikle inşaat ve makine alanında %2,8 azaldı.

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