Alman firmaları 5 adır ihracat beklentisi düşüyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için ekim ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da eylülde eksi 6,5 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ekimde 0,2 puan azalarak eksi 6,7'ye geriledi. Böylece endeks düşüşünü beşinci aya taşırken, Ocak 2024'ten beri en düşük puana indi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketler şu anda diğer ülkelerdeki olumlu ekonomik gelişmelerden faydalanamıyor. Bu nedenle ihracat sektöründeki kurak dönem devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sanayinin öncelikle uluslararası ticarette bir düşüş öngördüğünü aktaran Wohlrabe, otomotiv ve metal endüstrilerinin en ağır kayıplardan endişe ettiğini kaydetti.

Bu arada, Almanya'nın ihracatı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 azalarak 1 trilyon 61 milyar avroya geriledi.

Zayıf dış ticaret, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisinin şu anda resesyonun eşiğinde olmasının nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Alman ekonomisi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü de 3. çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ise 24 Ekim'de Alman ekonomisinin yaz aylarında küçülmeye devam ettiğini ve son çeyrekte ekonomik faaliyetlerin zayıf kalmasını beklediğini açıkladı.

Ülke ekonomisi, 3. çeyrekte küçülme olması halinde teknik resesyona girmiş olacak. Teknik resesyon, "üst üste 2 çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH verileri 30 Ekim'de açıklanacak

Almanya, 10 yıllık ekonomik büyümenin ardından salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Ifo, 5 Eylül'de, ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da 22 Ekim'de Almanya'nın bu yıl için büyüme beklentisini yüzde 0,2'den sıfıra indirmişti.

Alman ekonomisi geçen yıl da alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Ülke G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu. Almanya, bu yıl da küçülürse, 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

Alman hükümeti "Büyüme Girişimi-Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler" adı verilen bir büyüme paketi ile ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor.

Paket, rekabetçiliğin güçlendirilmesi, bürokrasinin azaltılması, daha iyi çalışma teşvikleri, güçlü bir ekonomi için etkin bir finans merkezi ve yarının ekonomisi için verimli enerji piyasası gibi beş alanda 49 önlem içeriyor.

Ülkenin üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH verileri 30 Ekim'de açıklanacak.