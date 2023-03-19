Alman efsaneden Haaland uyarısı: Ondan korkmanıza gerek yok

Molde, Salzburg, Dortmund ve şimdi de Manchester City'de genç yaşında harikalar yaratan Erling Haaland'lı İngiliz ekibi City, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali mücadelesinde Bayern Münih'e karşı forma giyecek.

Son olarak Burnley'e de 3 gol atan ve bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 42'ye çıkararak ulaşılması güç bir istatistiğe imza atan Haaland için Alman efsane futbolcu Lothar Matthaus konuştu.

Matthaus "Haaland, Bayern'e karşı birçok maç oynadı ve o kadar da çok gol atmadı. Ondan korkmanıza gerek yok!" ifadelerini kullandı.