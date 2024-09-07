Alman gelin Sinop'ta Müslüman oldu

Kaynak: İHA
Alman gelin Sinop'ta Müslüman oldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Almanya uyruklu Ingrid Er, kendi isteğiyle Müslümanlığı seçerek İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Merasimde, Merkez Camii İmam Hatibi Bekir Yılmaz tarafından İslam'ın esasları anlatıldıktan sonra Ingrid Er, "Hatice" ismini alarak İslam dinine geçti.

İhtida merasiminin ardından yapılan dua ile Ingrid Er'e, Müslüman olduğu günün anısına Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kur'an-ı Kerim ve çeşitli İslami kitaplar hediye edildi. Ayrıca kendisine, Müslüman olduğunu resmi olarak belgeleyen ihtida belgesi de verildi. Bu özel an, Hatice adını alan Ingrid Er ve ailesi için anlamlı ve manevi bir deneyim oldu.

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