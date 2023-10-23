Alman haber uygulaması Upday'in, Filistinlilerin ölüm haberlerine kısıtlama talimatı verdiği öne sürüldü

Almanya merkezli Axel Springer'in yan kuruluşu haber uygulaması Upday'in, çalışanlarına Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin haberleri kısıtlaması talimatı verdiği iddia edildi.

KAYNAK: AA
Alman haber uygulaması Upday'in, Filistinlilerin ölüm haberlerine kısıtlama talimatı verdiği öne sürüldü

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept'in haberine göre, Avrupa'da 30'dan fazla ülkeye haber dağıtım hizmeti veren Alman haber uygulaması Upday, editör ve muhabirlerine İsrail-Filistin çatışmasında yaşamını yitiren Filistinlilere ilişkin haberlerin sınırlandırılması ve İsrail yanlısı tutumla yazılması direktifi verdi.

The Intercept, konuya ilişkin Upday çalışanlarıyla röportaj yaptı ve firmanın iç dokümanlara ulaştı.

Adının paylaşılmasını istemeyen bir çalışan, Upday uygulamasının telefonlara gönderdiği bildirimler için, "Haberde İsrail'i ön planda tutmadan Filistinlilerin ölü ve yaralılarına dair hiçbir bildirim veremeyiz." ifadesini kullandı.

Firmanın çalışanlarına ayrıca, Filistin yanlısı olarak yanlış yorumlanabilecek başlıklardan kaçınmaları, İsrailli politikacıların yorumlarına ağırlık vermeleri, Filistin silahlı grupların açıklamalarını başlıkta vermemeleri direktifi verildiği kaydedildi.

Haber sitesi The Intercept'in ulaştığı Upday'in diğer çalışanı da, Axel Springer'in yayın ilkeleri kapsamında, çalışanlara Yahudileri ve İsrail'in varoluşunu destekleme talimatı verdiğini belirtti.

Alman Axel Springer'in sözcüsü Julia Sommerfeld, firmanın yan kuruluşu Upday hakkındaki tüm iddiaları reddederek, "Upday tarafından yayımlanan haberler Axel Springer ilkelerine uyar ve editöryal kararları eğitimli muhabirlerimiz verir." savunmasını yaptı.

Axel Springer, Upday uygulamasının yanı sıra, Almanya'da Bild, Die Welt gazeteleri, ABD'de 2021'de hisselerinin çoğunu satın aldığı Insider ve Politico haber sitelerini bünyesinde barındırıyor.

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