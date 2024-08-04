Alman işadamı toplama kampı satın aldı

İngiltere merkezli haber sitesi The Telegraph'ta çıkan habere göre Almanya'nın Saksonya Eyaleti'ne bağlı Halberstadt yakınlarında, köle emeğinin kullanılmasıyla ünlü Langenstein-Zwieberge Kampı, yarım milyon euro karşılığında satın alındı.

"Sorunlu Mülkler" konusunda uzmanlaşmış bir geliştirme şirketi olan GPM Projekt 58 UG'nin sahibi olan Peter Jugl, kampın önceki sahibinin iflas etmesinden kısa süre sonra açık arttırmaya çıkartılan kampı satın aldı.

Kampın satılması, Sakson tarihçilerini ve kampta zorla çalıştırılan kişilerin akrabalarını öfkelendirdi. Kurbanların aileleri bu denli tarihi öneme sahip bir eserin özel bir şirkete satıldığına şiddetle karşı çıkıyorlar.

Kampın içinde bulunan yapılar topluluğu, İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda sadece 1970'lerden itibaren kullanıldı.

Kamp önce Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu ve daha sonra Bundeswehr tarafından yönetildi.

1995 yılında Federal Özelleştirme Dairesi Treuhand, siteyi özel bir şahsa sattı; bu garip ama başlangıçta önemsiz bir işlemdi. Yeni sahibi, tünelin yaklaşık 120 metre uzunluğundaki erişilebilir kısmını anıta ücretsiz olarak devretti.

Daha sonra mal sahibi iflas etti, bir iflas yöneticisi olay yerine geldi ve mekanın geçmişine pek dikkat etmedi.

VON BRAUN ROKET TÜNELLERİ

Harz Dağları'ndaki Halberstadt yakınlarındaki Thekenberge Tepelerinin altındaki Langenstein-Zwieberge Toplama Kampı, mahkumların berbat koşullarda çalıştığı on iki kilometre uzunluğunda bir tünel ağından oluşuyor.

Hayatta kalanlar, kamptaki koşulların barbarca olduğunu, tünellerde "cesetlerin biriktiğini" ve birçoğunun aşırı yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu söyledi.

Buchenwald ölüm kampının uydu kampı olan "BII", "Z" ve "Mfs" kod adlarına sahip kampın karanlık bir tarihi var: dağların ve ormanların arasına gizlenmiş, öyle ki bir Junkers olan Malachit AG fabrikası.

Werke Firması, Londra'yı yok eden savaş uçakları ve V-2 roketleri için yeraltı hangarları kurmuş bir üretim tesisi yaptırmıştı.

38 ülkeden binlerce mahkum on iki saatlik vardiyalar halinde dağlara devasa tüneller kazarak çalıştı. Toplamda 4.300'den fazlası orada hayatını kaybetti.

O GÜNLERİ YAŞAYANLAR ÖFKELİ

Marian Barcikowski, 1944 yazında Varşova'dan Almanya'ya sınır dışı edildiğinde, 1.90 santimetre boyunda güçlü, Nazi rejiminin sporla sertleşmiş bir rakibi olan genç bir adamdı.

Barcikowski hayatta kaldı. Nisan 1944'ten savaşın bitiminden kısa bir süre öncesine kadar olan on iki ay boyunca, yaklaşık yedi bin mahkumla birlikte, sözde nihai zafer için silahlar, özellikle de tasarımcı Wernher von Braun'un V-2 roketleri için tüneller inşa etti.

SpiegelOnline adlı Alman medya kuruluşuna konuşan 62 yaşındaki kostüm tasarımcısı Helena Barcikowská, "Babam o kadar kötüydü ki ölüm yürüyüşüne çıkacak gücü bile yoktu" dedi. Savaştan sonra ailesinin yanına döndüğünde eski halinin bir gölgesiydi; tüberküloz ve dizanteri hastasıydı ve yalnızca 48 kiloydu.

Barcikowská, "Kızgınım, üzgünüm ve öfkeliyim" ifadelerini kullanarak şu anda olup bitenler karşısında yaşadığı şaşkınlığı gizlemedi.

"BU EMLAK DEĞİL, TOPLU MEZAR"

Harz Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde sosyal bilimler profesörü Rainer Neugebauer "80 yıl sonra bile böyle bir şeyin olabilmesi beni korkutuyor. Siyasi sorumluluğu olanların hiçbirinin bu tarihsel açıdan hassas nesneyi ciddiye almadığı hissine kapılıyoruz. Bu bir gayrimenkul değil, toplu mezar" diyor.

GPM Projekt Şirketi'nin eski Nazi kampının bulunduğu alanla ne yapmayı planladığı henüz belli değil. Ancak şirketin avukatının mahkemede tünellerin ticari olarak kullanılmasının planlanmadığını ifade ettiği bildirildi.

Şirketin web sitesinde çeşitli konut ve ofis projelerinin yanı sıra öğrenciler için havaalanı oteli ve konaklama bloklarından oluşan bir portföy sunulmaktadır. Aynı web sitesi, başka bir bağlam eklemeden, toplama kampının bulunduğu yerden belirsiz bir şekilde "Halberstadt'taki yeraltı tesisleri" olarak söz ediyor.

BU NASIL MÜMKÜN OLABİLİR?

SpiegelOnline'a göre yerel yetkililer, ölümün olağan hale geldiği bir yerde işlenen suçların kurbanları için bir anıtın barındırılması nedeniyle başlangıçta arazinin satın alınmasını engellemeye çalıştı.

Ancak Jugl daha sonra devlet yetkililerine dava açtı ve Langenstein-Zwieberge Davası'nda olduğu gibi, veto haklarının iflas eden mülklerin satışında geçerli olmadığı gerekçesiyle davayı kazandı.

SpiegelOnline editörleri ise konu hakkında “Devletin bu tarihi mekandan sorumlu olmaması nasıl mümkün olabilir? Sanki eski toplama kampı vicdan rahatlığıyla serbest piyasaya bırakılabilecek hurda metalmiş gibi..." yorumunda bulundu.