Alman medyası yeni Spor Bakanı diyerek Erdoğan'la çektirdiği o fotoğrafı paylaştı

Fenerbahçe’de tutunamayan sonrasında Başakşehir’e giderek futbolu bırakan Mesut Özil için yeni bir sayfa açılıyor.

Tayyip Erdoğan’ın nikah şahitliğini yaptığı Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakınlığı nedeniyle Alman basınından çarpıcı bir yorum geldi.

Seçim sonrasında da sosyal medyadan açıklamalar yapan Mesut Özil’in bundan sonraki süreçte Spor Bakanı olabileceği vurgulandı.

Almanya’nın BILD gazetesi Mesut Özil’in spor bakanı olabileceğini iddia etti. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğü düşünmediğini açıklayan Mesut Özil'in hangi sektörde ilerleyeceği büyük merak konusu.