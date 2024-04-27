İstanbul'da Vergi uzmanlarından KDV denetimi

Kaynak: AA
İstanbul'da Vergi uzmanlarından KDV denetimi
Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından İstanbul'un çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik vergi denetimi yapıldı. Eksik KDV oranı uygulayan işletmeler hakkında cezai işlem uygulandı.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan Katma Değer Vergisi KDV denetimi...Yüksek oranlı ürünlere düşük oranlı KDV kesildiğine dair bilgiler üzerine denetimler sıklaştırıldı. İstanbul'da Beşikta,Şişli,Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy bölgelerindeki işletmeler vergi uzmanlarınca denetlenti. O denetimleri 200 vergi gelir uzmanı katıldı.

Usulsüzlük yapıldığı tespit edilen işletmeler hakkında cezai işlem yapıldı. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, vergi denetimi öncesi ve sonrası yapılan denetimler hakkında bilgi verdi.

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KDV oranlarına ilişkin denetim, ödeme kaydedici cihaz ve pos cihazlarına yönelik olarak yapıldığını belirten Rıza Bilgiç, Kira ödemeleri, işyeri kiralıksa ödemelerin bankadan mı elden mi yapıldığına dair tespitler yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, IBAN numarasıyla yapılan ödeme alan işletmelerin de tespiti yapıldı.

Vergi denetimlerinden önemli amaçlarının kayıt dışılığı ve kayıt dışı faaliyetleri engellemek olduğunu ifade eden Rıza Bilgiç, KDV oranlarının eksik uygulamak suretiyle yüksek oranlı ürün teslim ettiği hallede düşük oran gösterenlere yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

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Vatandaşlara "KDV oranlarını kontrol edin" çağrısı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bilgiç, ayrıca vatandaşlardan KDV oranlarını kontrol edin çağrısında da bulundu.Bilgiç bu durumla karşılaşanların CİMER ve VİMER'e şikayet edebileceklerini ifade etti.

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RIza Bilgiç, bu yıl vergi ödemelerinde uyumsuzluk gösteren mükelleflere 1,5 milyar lira ceza kesildiğini hatırlattı. Rıza Bilgiç, gerek fiş ya da fatura düzenlemeyen gerekse de KDV oranlarını hatalı olarak uygulayan mükelleflere ceza kesileceğini belirterek, vergi mevzuatı uyarınca fiş vermeyen işletmelere her bir fiş için 3 bin 400 lira, fatura vermeyen işletmelere ise her fatura için 3 bin 400 liradan az olmamak üzere belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesildiğini anlattı.

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