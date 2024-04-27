Açmayan orkideyi bile açtıran tüyo; Tüm çiçekler orkide bakarken uyguluyormuş

Kaynak: Haber Merkezi
Açmayan orkideyi bile açtıran tüyo; Tüm çiçekler orkide bakarken uyguluyormuş
Orkide en nazlı bitkiler arasında yer alır. Eğer evde orkide bakıyorsanız mutlaka **çiçekçilerin** uyguladığı bu **çiçek** bakım sırrını denemelisiniz.

Evde orkide bakımı yaparken, çiçekçilerin uyguladığı bu bakım sırlarını denemek bitkinizin sağlığı ve görünümü için önemli olacaktır.

Orkidelerin hassas yapısını göz önünde bulundurarak, özenli bakım uygulamak ve bitkinin ihtiyaçlarını karşılamak uzun vadede çiçeğinizin çok daha sağlıklı büyümesini sağlayacaktır.

Orkide, zarif ve nazik yapısıyla bilinen bir bitki türüdür. Evde orkide bakımı yaparken, çiçekçilerin uyguladığı bu özel bakım tekniklerinden faydalanmak bitkinin sağlıklı ve güzel bir şekilde büyümesini sağlamaktadır.

ORKİDEYİ CANLANDIRAN KARIŞIM

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Yasemin.com'da yer alan bir içerikte; Orkideyi canlandıran karışıma yer verildi. İşte işinize yarayacak o karışım

1 tatlı kaşığı tarçın
1 adet aspirin
1 su bardağı su (temiz içme suyu kullanmanız daha etkili sonuçlar almanızı sağlayabilir)
Temiz bir sprey şişe

Hazırlanışı

Temiz sprey şişenizin içine 1 su bardağı suyu aktarın.
Üzerine 1 tatlı kaşığı tarçını ilave edin.
Aspirini ise güzelce ezip toz haline getirdikten sonra bu karışıma ilave edin.
Sprey şişenin ağzını kapatıp çalkalayarak tüm malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın.
Ardından bu karışımı 10-12 saat kadar bu şekilde bekletin ve işte kullanıma hazır.

ÖNEMLİ UYARI

Sprey şişesinde beklettiğiniz karışımı kullanmadan önce yine güzelce bir çalkalayın, homojen bir kıvama gelmesini sağlayın. Ardından yapraklarını temiz bir bezle güzelce sildiğiniz orkidenizin yapraklarına ve köklerine bu karışımdan dikkatlice püskürtün.

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